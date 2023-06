Siete disposti a trasferirvi in un posto remoto ed incontaminato prendendovene cura con dei fonti stanziati dal Governo? Intanto, dovreste essere irlandesi perché il progetto Our Living Island può essere realizzato lì. In cosa consiste? 84 mila euro di incentivi a patto di vivere in zone remote, soldi da investire però solo in edifici costruiti da più di trent’anni e rimasti senza abitanti da almeno due. “Vogliamo vedere più persone lavorare, vivere e formare una famiglia sulle isole. Vogliamo vedere più gente che si trasferisce in questi luoghi”, le parole della ministra dello Sviluppo rurale e comunitario Heather Humphreys. Ma di quali isole stiamo parlando? Sono 23, tutte nell’Oceano Atlantico e per farsi un’idea si può citare Inis Mor, la più grande delle isole Aran con scenari mozzafiato e scorci da film.

Una precisazione: anche in Italia esistono iniziative simili, per esempio il bonus di 15 mila euro per alcune aree della Sardegna. Per poter usufruire dell’incentivo è necessario acquistare o rinnovare un immobile che si trovi comune con meno di 3.000 abitanti e occorre poi spostare nel comune la residenza entro 18 mesi dalla transazione. Insomma, per chi vuole vivere lontano dalla “pazza folla”, cercare di contribuire al meglio alla valorizzazione del territorio e perché no, approfittare della pace e del contesto per diventare magnifici scrittori/artisti/pensatori, le opzioni ci sono.