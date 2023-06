Le ha definite “serpi di Falloppio“. Perché le ha tatuate in una parte del corpo che per lei è fonte di sofferenza fisica e psicologica. Giorgia Soleri si è fatta un tatuaggio importante, non solo come dimensioni. Da sempre attivista per i diritti delle donne, Soleri ha dato voce ad argomenti delicati parlando della sua ‘malattia silenziosa’, che spesso non viene diagnosticata in modo corretto. La vulvodinia colpisce circa il 12-15% delle donne e può compromettere seriamente la qualità della vita. Soleri ha rappresentato le sue tube di Falloppio (o tube uterine, il cui scopo è quello di raccogliere la cellula uovo prodotta dall’ovaio e di incanalarla verso l’utero dove avverrà l’eventuale impianto dell’uovo fecondato) come due serpenti e la zona scelta per il tatuaggio è quella dell’addome. “Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa. Vi presento le mie ‘serpi di Falloppio'”.