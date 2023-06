Carola Carpanelli ha partecipato a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Desiderio che ha coronato quando è stata scelta dal tronista Federico Nicotera per un amore pre e post programma. Le crisi però, si sa, sono sempre dietro l’angolo e Carpanelli ha deciso di passare una serata all’insegna del divertimento con le sue migliore amiche (no le due cose non sono legate: serata con le amiche non vuol certo dire “crisi”). Durante la cena è accaduto qualcosa che certo Carpanelli non si aspettava. Cosa? Il cameriere che si era occupato per tutta la cena del tavolo, prima che le ragazze se ne andassero ha fatto un’amara confessione a Carola: “Ho faticato a riconoscerti. Ti ho vista durante Uomini e Donne e nel programma eri diversa. Dal vivo sei peggio”. La reazione dell’influencer? Al ristorante ha preferito non ribattere, cosa che invece ha fatto nelle scorse ore con delle stories. “Comunque è inaccettabile il fatto che una persona mentre lavora si permette di fare determinati commenti (…) – replica – devi portare rispetto per le persone che sono lì sedute soprattutto ad un gruppo di ragazze che sta facendo un compleanno”. Poi ammette: “Sono sconvolta, scioccata, ci sono rimasta male. Ho fatto male a rimanerci male perché non me ne dovrebbe importare nulla e invece ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a dire determinate cose”.