Giorgia Soleri e Damiano David si sono detti addio da settimane ma non passa giorno senza che si parli di loro: è il gossip, e d’estate si sa impazza ancora più di sempre. Dopo il video che riprendeva il frontman dei Måneskin baciare la modella Martina Taglienti (amica della bassista Victoria De Angelis) in discoteca, Giorgia aveva rivelato il segreto della loro relazione: non si poteva parlare di tradimento perché la loro era una storia d’amore aperta. Dettaglio che non è sfuggito ai fan che nelle scorse ore, tornando sull’argomento, hanno chiesto all’influencer: “Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è gelosi?“. Giorgia ha risposto con una story: “Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni. Purtroppo è impossibile rispondere generalizzando ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?“. Non solo gelosia ma anche gatti: a chi andranno quelli della coppia? “Hai un accordo di paternità con Damiano per i gatti?“, scrive un utente. “Questa probabilmente è la domanda più gettonata – ha spiegato Giorgia Soleri -. L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”.