Ieri sera, lunedì 26 giugno, il cielo di Milano è stato coperto per la seconda notte da coriandoli e fuochi d’artificio. Una festa di colori e luci che ha invaso e contagiato uno stadio di San Siro sold out per la seconda data meneghina dei Coldplay. Tra grandi hit, emozionanti ballad e divertenti gag, Chris Martin ha sfoderato le sue abilità linguistiche cercando (e riuscendoci molto bene) di parlare italiano e milanese con un colpo di scena incredibile. Verso la fine del concerto il frontman ha chiamato sul mini stage nel parterre Zucchero, per un duetto surreale sulle note di “Diamante”. Non solo: i due hanno anche omaggiato Milano con una versione speciale di “O mia bela Madunina”, come accaduto a Napoli con Napul’è. E tanti erano i volti vip presenti negli spalti che non si sono fatti sfuggire l’occasione di vivere questa experience da vicino: da Chiara Ferragni a Laura Pausini fino alla ex Gwyneth Paltrow, a cui è dedicata proprio Fix You, uno dei capolavori di Martin. Ed è proprio durante questa canzone che, come mostra il video caricato online dallo speaker di Radio Deejay Gianluca Gazzoli, l’attrice viene ripresa visibilmente emozionata. Un brano, questo, che tocca le corde dell’anima e che è stato scritto proprio per Gwyneth nel 2005, quando i due erano sposati e poco dopo la scomparsa del padre di lei. Fix You infatti non è nient’altro che una spinta per “rimettersi in sesto”, con lui che è lì per consolare e rassicurare la propria donna. Un inno al coraggio per tutti coloro che nella vita hanno perso qualcosa ma, nonostante le difficoltà, sono riusciti a guardare avanti. “Avevo la pelle d’oca. Mi sono sempre chiesto cosa potesse provare Gwyneth Paltrow sentendo ogni volta questa canzone e sapendo il suo significato ogni volta che è stata scritta”, ha pubblicato a corredo del Tiktok Gazzoli. Poi la presa di consapevolezza da parte dello speaker: “Sì, adesso l’ho visto”.