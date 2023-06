Man mano ogni pezzo va a incastrarsi al suo posto: così, mentre siamo ancora all’alba del calciomercato, cominciano a prendere i futuri centrocampo di Milan e Inter. A scatenare il “tetris” è stata la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha mandato appunto in mille pezzi ogni previsione iniziale. Adesso però le strategie dei due club cominciano a delinearsi. Il Milan continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e ha ormai chiuso la trattativa per Ruben Loftus-Cheek. Sembra ormai fatta anche la partenza di Marcelo Brozovic, direzione Al-Nassr, con l’Inter pronta a fiondarsi su Davide Frattesi.

Per il calciatore inglese, che è in uscita dal Chelsea ed è stato uno dei primi profili accostati ai rossoneri in questa sessione di mercato, il Milan è ormai ai dettagli. Con i Blues, tra l’altro, si continua a parlare anche di Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998. Un altro nome in orbita rossonera che è emerso nelle ultime ore è quello di Yunus Musah del Valencia. Il centrocampista statunitense classe 2002 del Valencia, valutato anche dal Sassuolo come possibile sostituto di Frattesi, piace molto ma al momento non ci sono accelerate. Per il Milan, infatti, il cartellino del calciatore vale 15 milioni di euro, esattamente la metà di quanto richiesto dal club spagnolo. Sempre per il centrocampo, Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar ha già dato l’ok al trasferimento a Milano, ma non ci sono ancora gli accordi economici né con il giocatore né con il club olandese.

Sono giorni caldi e decisivi anche in casa Inter. Con l’addio di Brozovic la società dovrebbe incassare 23 milioni, una cifra che permetterà alla dirigenza di chiudere l’affare Frattesi: le parole dell’amministrato delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, confermano che la trattativa è già definita. A quel punto Calhanoglu potrebbe passare stabilmente a giocare come regista, ruolo che ha ricoperto proprio durante l’infortunio del croato. I nerazzurri trattano con il Sassuolo e con l’entourage del giocatore. Il centrocampista neroverde sarebbe pronto ad accettare, resta da convincere il club: l’Inter vorrebbe accelerare la trattativa. Sembra tramontare l’ipotesi che il Milan possa mettersi di traverso, nonostante lo “sgarbo” subito dai nerazzurri che hanno ingaggiato l’attaccante Marcus Thuram, a lungo vicino ai rossoneri.