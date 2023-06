Eccolo, immancabile nelle estati pallonare italiane, il ritorno dell’incubo biscotto. Un tormentone nato dopo Euro 2004, quando Svezia e Danimarca con un pareggio rispedirono a casa la Nazionale italiana. Dopo quella bruciante delusione, ogni qualvolta che si presenta il rischio di un risultato combinato tra due squadre che eliminerebbe l’Italia, ecco ripartire il ritornello del biscotto. Questa volta riguarda gli Europei Under 21 in Romania e il destino degli Azzurrini del ct Nicolato, che rischiano la beffa anche in caso di vittoria contro la già eliminata Norvegia.

La situazione – L’Italia Under 21 ha perso la gara d’esordio contro la Francia, una sconfitta per 2 a 1 viziata da gravi errori arbitrali. Poi si è ripresa battendo la Svizzera per 3 a 2: il risultato finale è un grosso rammarico, perché gli Azzurrini stavano vincendo per 3 a 0 a fine primo tempo. La classifica del Gruppo D attualmente vede la Francia in testa con 6 punti, Italia e Svizzera seconde a 3 punti e la Norvegia ultima a 0 punti.

Il rischio – Gli Azzurrini quindi devono vincere contro i norvegesi – match in programma mercoledì 28 giugno alle ore 20.45 – per avere le chance maggiori di passare il turno. In caso di vittoria francese o pareggio nell’altra gara (che si gioca in contemporanea) sarebbero certi della qualificazione ai quarti con il secondo posto. In caso di vittoria della Svizzera, invece, ci sarebbero tre squadre a pari merito a quota 6 punti. I due risultati da non augurarsi sono la vittoria della Svizzera sulla Francia per 4-3 o per 3-2. In quel caso, le tre squadre sarebbero a pari punti nella classifica degli scontri diretti ma elvetici e transalpini passerebbero il turno grazie al maggior numero di reti segnate (nel caso di 4-3 della Svizzera) e allo scontro diretto favorevole alla Francia sull’Italia (in caso di 3-2 degli elvetici).

Ipotesi remote ma non certo impossibili. Mercoledì però gli Azzurrini dovranno prima di tutto pensare a loro stessi battendo la Norvegia, altrimenti ogni possibile calcolo e ogni ipotesi di biscotto non farebbe altro che ritorcersi contro la stessa Italia.