Dove giocherà Davide Frattesi? Sta diventando il primo vero tormentone del calciomercato 2023. Il centrocampista del Sassuolo vuole lasciare i neroverdi per il definitivo salto di qualità e punta a un top club della Serie A. Tante voci, ma per ora nulla di concreto. Pesano però le ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, perché quanto meno contribuiscono a fare un po’ di chiarezza: “L’Inter è la società che si è mossa per prima, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni. Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho mai incontrato il Milan, con i rossoneri non c’è stato nessun contatto. Stiamo portando avanti quello che abbiamo”, ha spiegato Carnevali al microfono de ‘La Politica nel Pallone’, su Gr Parlamento.

Cos’ha in mano il Sassuolo? Oltre all’interesse esplicito dei nerazzurri, che però ancora non affondano il colpo, ci sono quelli più silenziosi di Juventus e Roma. Mentre il Milan è stato inserito nella corsa dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ma per ora le idee dei rossoneri sembrano orientate su altri profili. “Se arriveranno altre squadre le ascolteremo, ma il primo che arriva può avere la possibilità di chiudere la trattativa“, ha ribadito Carnevali. Le condizioni sono sempre le stesse: “La valutazione? I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Poi siamo interessati a valutare giovani, come in tutte le trattative si cerca di ascoltare tutto”.

L’Inter quindi pare ancora in vantaggio, anche se l’amministratore delegato nega che di mezzo ci sia l’amicizia con il collega nerazzurro Beppe Marotta: “Quando ci sono queste trattative così importanti l’amicizia conta relativamente, ognuno cerca di ottenere il miglior risultato per il proprio club, per ottimizzare il più possibile”. Il vero fattore è il tempo: “L’obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore, un ragazzo straordinario con cui c’è un legame importante. La sua volontà è quella di andare in un top club ed è quello che vorremmo fare, chiudendo la trattativa prima di andare i ritiro. Vorremo fare questa cessione nei primi 10 giorni di luglio possibilmente, ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo giuste”, ha concluso Carnevali. Le contendenti per Frattesi sono avvisate.