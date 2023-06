Non c’è pace per Giorgia Soleri. Dopo la fine della sua storia con Damiano, frontman dei Maneskin, la modella e attivista è finita di nuovo nelle polemiche. E questa volta solo per aver partecipato ad un concerto. Qualche giorno fa, infatti, dopo aver partecipato al Pride di Milano, è andata al concerto della cantante spagnola Rosalía, trascorrendo un bella serata estiva all’insegna del divertimento, tra musica e amici.

Molti utenti, però, ne hanno approfittato per scrivere i soliti commenti velenosi sotto al post su Instagram con cui documentava la serata: “Potevi scrivere qualcosa sul patriarcato, però”, e ancora: “Femminista? Non sai neanche di cosa parli!”. Per non parlare di qualcuno che ha voluto fare dell’ironia su una frase postata qualche tempo fa dalla stessa Soleri (e che aveva suscitato un vespaio di polemiche sulla poca coerenza della 27enne): “Andare al concerto di Rosalía è un atto politico”. Ma per fortuna c’è chi la supporta e le scrive: “Non ci fare caso alle brutte parole che alcuni hanno per te. Loro proiettano soltanto come si sentono se stessi. Tu sei magnifica“, commenta un fan.