Tocca arrendersi al fatto che il gossip, d’estate, è pure più volatile che nelle altre stagioni. Un cenno di una star, qualche parola di una creator e via, le pagine rosa gongolano. Chi siamo noi di FQMagazine per non stare al gioco? Dunque, “momento Giorgia Soleri”. “Aspetto qualcuno di affidabile“, ha scritto l’attivista su una Instagram story. E via di congetture. Sarà una frecciatina per Damiano, il suo ex fidanzato ‘beccato’ a baciare un’altra in discoteca quando però – secondo le dichiarazioni di entrambi – la storia era già finita? Lo stesso Damiano con il quale l’influencer – per sua stessa ammissione – viveva una relazione non monogama? Chissà. Intanto lui viene indicato come in nuova compagnia della ex pornostar Jessie Andrews. Ah, l’amore. “Ah, la tauromachia”.