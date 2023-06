Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati al centro della cronaca rosa per i rumors su una possibile cristi di coppia Ora, però, arriva la smentita ufficiale. Come? Con una serie di foto pubblicate sui rispettivi profili social dove la coppia si mostra più unita che mai mentre si gode le vacanze in Sardegna insieme ai figli, a bordo di un lussuoso yacht. Tuttavia, le immagini, se da una parte hanno placato le acque, dall’altra le hanno agitate.

Negli scatti che documentano i giorni di vacanza si possono vedere infatti il calciatore ancora in perfetta forma all’età di 38 anni e le procaci forme della moglie. E proprie quest’ultime hanno suscitato la rabbia del mondo arabo che, da quando ha iniziato a giocare in Arabia Saudita, segue con particolare attenzione Cr7. E così, in molti li hanno accusati di mostrare scene di nudo: tanti i commenti in lingua araba sotto al post, con critiche, improperi e annunci di segnalazioni a Instagram per oscenità.