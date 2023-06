Allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco è esplosa la festa per la promozione in Serie B dei padroni di casa, un ritorno nel calcio che conta dopo 50 anni. La vittoria contro il Foggia di Delio Rossi, condita da numerose contestazioni per le decisioni arbitrali, ha però scatenato il caos. In tribuna centrale anche il duo comico Pio e Amedeo, tifosissimi dei satanelli: “Volevo venire a tutti i costi. Vedere il Foggia che lotta per la Serie B è un’emozione unica e inaspettata”, aveva commentato Grieco prima della partita.

Nel corso della gara però non sono mancati momenti di tensione che hanno coinvolto i due volti Mediaset, come spiegato da Unica Tv. Pio e Amedeo hanno seguito la gara in tribuna accanto ai tifosi del Lecco. Proprio i tifosi dei padroni di casa non avrebbero gradito l’esuberanza del gruppo di supporter foggiani, tra i quali erano seduti i protagonisti di “Emigratis“, che prima hanno celebrato l’illusorio vantaggio foggiano e poi hanno protestato per il rigore assegnato al Lecco.

“Ne è nato un diverbio, placato con l’intervento degli steward”, spiega Unica Tv. Fortunatamente tutto ricomposto, il duo pugliese era stato accolto con affetto allo stadio con tante richieste di selfie poi l’importante sfida ha scaldato gli animi. Il Lecco giocherà in Serie B, anche se rischia di infrangere il suo sogno per problemi relativi alla ristrutturazione dello stadio, mentre il Foggia dovrà ripartire l’anno prossimo ancora dalla Serie C.