Paolo Ruffini, in un intervista a Oggi, racconta come è finita con Diana De Bufalo e il rapporto con le tre donne più importanti della sua vita. Partendo proprio dalla relazione con la 33enne, giunta al capolinea nel 2019 dopo 4 anni, il comico livornese ha spiegato: “É stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”. Poi ha aggiunto: “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”.

Con l’ex moglie? Paolo e Claudia Campolongo sono uniti da un rapporto di stima e affetto reciproco, al punto da riuscire a lavorare insieme: l’attrice reciterà nel nuovo film di Ruffini, Rido perché ti amo 1, che uscirà nelle sale il 6 luglio prossimo. “Quest’anno festeggiamo dieci anni da quando ci siamo lasciati – ironizza -. Lei c’è perché fa parte della mia sfera affettiva. I miei genitori sono stati insieme 59 anni, ma nella vita bisogna avere anche il coraggio di lasciarsi, che non vuol dire abbandonare”. Confida: “Quando lascio una persona, lascio un legame, non l’affetto. Nel caso di Claudia è reciproco. E il suo fidanzato fa il fonico con noi”.

Infine, parla del legame con l’attuale compagna: la 41enne Barbara Clara Pereira: “Sono felice di stare con lei – spiega l’attore sottolineando di aver trovato la donna giusta -. É una persona accogliente, una che mi capisce”. Figli in vista?: “É una cosa importante, su cui ci si ragiona. Non è un desiderio istintivo, va ponderato. Sono un folle romantico ma un figlio attualmente non è nel ‘copione’“.