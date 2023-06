“Me lo sentivo che sarebbe finita così. Proprio come per il Titanic”. Nella tragedia annunciata del sommergibile Titan interviene anche James Cameron. Il regista hollywoodiano che ha diretto il film Titanic del 1997, ha spiegato alla BBC che “aveva ampiamente previsto quello che sarebbe successo”. Cameron, del resto, ha completato parecchie immersioni in solitaria fino al relitto del Titanic, sprofondato nelle acque dell’Atlantico del 1912, diventato soggetto del suo epico film e leggenda per ogni impresa impossibile.

“È incredibile come la tragedia del Titan sia identica al naufragio del Titanic. OceanGate era stata avvertita dei problemi di quel viaggio, così come all’epoca il comandante e l’equipaggio del Titanic”. “Quando ho saputo del Titan ho immediatamente telefonato ad alcuni dei miei contatti nella comunità dei sommergibili profondi. Nel giro di circa un’ora ho avuto i seguenti fatti. Erano in discesa. Erano a 3500 metri, diretti verso il fondo a 3800 metri. Le loro comunicazioni e il segnale di navigazione sono andati subito persi. Ho subito pensato che non puoi perdere comunicazioni e navigazione insieme senza un evento catastrofico estremo. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata un’implosione“.

Cameron ha spiegato inoltre che alcuni all’interno della comunità di chi segue le immersioni nel profondo degli oceani avevano scritto una lettera a OceanGate dicendo: “State percorrendo il sentiero verso la catastrofe”. Cameron non è il primo a sollevare preoccupazioni sulle operazioni dell’azienda che ha organizzato l’immersione suicida. Una lettera inviata a OceanGate dalla Marine Technology Society (MTS) nel marzo 2018, pubblicata dal New York Times affermava che “l’attuale approccio ‘sperimentale’ adottato da OceanGate… potrebbe portare a esiti negativi (da minori a catastrofici)”.