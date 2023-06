“Per fortuna è morto, ci ha rubato la dignità sociale”: sono le parole che il noto fotografo Oliviero Toscani ha speso contro Silvio Berlusconi, scomparso pochi giorni fa, suscitando un vespaio di polemiche. Sono stati diversi quotidiani a riportare le affermazioni del fotografo, esternate durante la cerimonia che si è tenuta a Napoli, nel quartiere periferico di Scampia, per inaugurare l’opera “Noi siamo Scampia“, un maxi-telone di tremila metri quadri che ricopre le facciate di alcuni palazzi su cui sono esposte le foto – realizzate proprio dal fotografo – di cento “scugnizzi“, i volti puliti dei ragazzi del quartiere.

A distanziarsi immediatamente dalle parole di Toscani è stato Ranieri Roberto Ricchiardi, presidente di Smean Energy, la società che ha promosso l’installazione dei ritratti realizzati da Toscani. “Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul Presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l’Italia e per gli italiani. Non consentiamo a nessuno – sottolinea Ricciardi – di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza. Cogliamo l’occasione per invitare la famiglia Berlusconi a visitare i luoghi che con impegno e dedizione stiamo rigenerando, e siamo certi che il Presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale”.

“Le parole di Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi sono indegne e inqualificabili”, dichiara Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro a Napoli. “È inaccettabile – continua Patriarca – che queste affermazioni passino sotto silenzio o vengano bollate come la solita provocazione di Oliviero Toscani perché non c’è nulla di giustificabile o di comprensibile in un atto di violenza verbale come quello appena pronunciato”.

Raggiunto al telefono dall’Adnkronos, il fotografo non ha certo ritrattato le sue esternazioni sull’ex Presidente del Consiglio: “Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell’Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo”. “Penso che la morte di Berlusconi sia stata una fortuna per questo paese – ha proseguito Toscani– e non sono l’unico a pensarlo. Berlusconi è stato la rovina dell’Italia, in tutto: la sua etica, la sua educazione, il modo di trattare le donne. Ha avuto la possibilità di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento e non è riuscito a fare niente, quindi non è neanche un grande statista. Ha fatto interessi privati in atto d’ufficio, ha messo le mani dappertutto ma non ha migliorato niente. Se parliamo di Berlusconi all’estero ci prendono in giro, mentre in Italia quando qualcuno muore diventa santo. Ma il tempo mi darà ragione”, conclude.