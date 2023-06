Giorgia Soleri e i mezzi pubblici. L’influencer e attivista ha fatto sapere a tutti i suoi follower del suo ritorno a una vita fatta anche di mezzi pubblici, come quella di milioni di persone. In queste ore, come testimonia nelle stories Instagram, è in compagnia dei suoi amici e ha passato una giornata all’insegna del divertimento. C’è una foto che la ritrae a bordo di una carrozza, e lei la commenta così: “In questi giorni – dopo anni probabilmente – ho riniziato a prendere i mezzi pubblici perché finalmente sto meglio (per il caldo? per il mix di farmaci azzeccato? perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi tregua? per tutte queste cose? non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché li amo!”. Conclude con una nota: “Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone“.