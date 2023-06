Dopo la fine della relazione con il ballerino Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi prova a ripartire con un nuovo amore: si tratta di Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. Secondo quanto riportato di Chi, la nuova coppia, dopo aver passato una breve vacanza in Puglia, sarebbe rientrata insieme a Milano: l’influencer e l’art director sono infatti stati beccati dai paparazzi a Linate, mentre aspettavano un taxi. Successivamente i due si sono diretti verso l’abitazione di Zorzi, per poi fare una passeggiata in centro a Milano, nella zona di Porta Venezia. Sono infine arrivati a bordo di una vespa all’ingresso di Casa Cipriani, hotel di lusso che sembrava la loro destinazione finale: qui hanno tentato di mostrarsi separati all’ingresso, ma all’uscita si sono arresi ai paparazzi, che li hanno definitivamente immortalati uno accanto all’altro.

Sempre secondo le indiscrezioni del settimanale guidato da Alfonso Signorini, la frequentazione della coppia sarebbe iniziata circa un mese fa: la relazione di Zorzi con l’ex ballerino di Amici si è infatti conclusa lo scorso aprile. L’influencer stavolta ha deciso di tentare con un uomo molto più maturo di lui: Incontri ha infatti 52 anni, contro i 28 del conduttore. Originario di Mantova, l’art director è anche un architetto, e si è distinto nel mondo della moda per il suo design.