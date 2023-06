Nell‘occasione di alcuni scavi a Nördlingen, in Germania, gli archeologi presenti sul posto si sono imbattuti in un raro ritrovamento, una spada di 3.000 anni fa, così perfettamente conservata da brillare. L’arma risale all’età del bronzo ed è stata trovata in una tomba di tre persone (un uomo, una donna e un adolescente). Una famiglia? Al momento non si sa. “La spada e la sepoltura devono ancora essere esaminate affinché i nostri archeologi possano classificare ulteriormente questa scoperta”, ha detto Mathias Pfeil, capo dell’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti. Poi ha precisato: “Ma si può già dire ora che la conservazione è eccezionale. Una scoperta come questa è davvero rara“.

Grazie alle sue condizioni è possibile ancora ammirare il motivo a zig-zag punteggiato da borchie e rivetti. In più, nonostante gli esperti fatichino a crederci, questa sarebbe una vera spada, progettata per infliggere tagli profondi e non per decorare la sepoltura. Nella metà dell’età del bronzo, spiega il Daily Mail, c’erano solo pochi posti dove si potevano commerciare questi tipi di spada: Germania settentrionale, Germania meridionale e Danimarca perché proprio in queste comunità il comportamento bellicoso iniziò prima dell’era dei tumuli (dal 1600 a 1200 a.C) e portò un’enorme progresso nella fabbricazione delle armi e delle armature in bronzo. Al momento non si può dire con certezza dove la spada di Nördlingen sia stata fabbricata. I ricercatori indagheranno ulteriormente.