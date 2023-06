Un pitone “a passeggio” tra le strade di Roma. Quello che è stato identificato come un pitone albino (Malayopython reticulatus) è stato avvistato (e filmato) nel quartiere San Basilio. In uno dei video – finito in Rete – si vedono le persone che accarezzano il rettile (compreso un bambino) senza avere, apparentemente, paura. Casi analoghi si erano verificati in passato, sempre nella Capitale: l’ipotesi è che il pitone sia “scappato” (o siano stato lasciato andare) dal legittimo proprietario.

Video TikTok/Video illegali