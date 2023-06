Portare il cognome di un miliardario, a volte, può risultare un vero e proprio problema. Ne sa qualcosa Tosca Musk, la sorella di Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X che con un patrimonio netto di 155,1 miliardi di sterline si contende il titolo di persona più ricca del mondo con l’imprenditore francese Bernard Arnault. Ma se lui vanta tanta ricchezza, non può dire altrettanto la sorella. La fondatrice di Passionflix (piattaforma come Netflix ma basata su film erotici) si è infatti lamentata di essere stata “derubata” a causa della fortuna del fratello: “Quando hanno sentito il mio nome e cognome, hanno pensato che fossi ricca – ha dichiarato la donna al tabloid britannico MailOnline -, così hanno deciso di farci pagare 25.000 euro al giorno”.

Lo spiacevole episodio è avvenuto nei giorni scorsi mentre Tosca stava cercando una location per girare un nuovo film hot: l’affitto del set scelto da 5mila è passato a 25mila euro al giorno, pari al 500% di rincaro, solo per il suo cognome. Situazione che negli anni si è ripetuta spesso. Tant’è che in un’intervista al Telegraph nel 2020 aveva specificato: “Non ho mai pensato di chiedere un prestito a mio fratello maggiore quando ho lanciato Passionflix. Avrebbe detto di no, naturalmente”.