È sbarcato da poco in Italia ma è già popolarissimo: si chiama Temu, arriva dalla Cina, ed è un nuovo marketplace super economico, che si pone come obiettivo quello di fare un’agguerrita concorrenza a Shein (ma anche a colossi come Amazon).Il nuovo e-commerce ha festeggiato il suo arrivo nel Belpaese con diversi sconti ad hoc (alcuni addirittura fino al 90%) proprio per il nostro mercato: su Temu è possibile acquistare davvero di tutto, spaziando dagli articoli per la casa all’abbigliamento, dalla tecnologia ai prodotti di bellezza. Insomma, una vera e propria fiera del consumismo.

Il tasto dolente è sicuramente la (scarsa) qualità dei prodotti: per quanto riguarda i capi di abbigliamento ad esempio, per la maggior parte si tratta di abiti realizzati in poliestere e non in cotone, realizzati sicuramente nelle fabbriche del fast fashion dove lo sfruttamento dei lavoratori e l’utilizzo di sostanze tossiche sono all’ordine del giorno.

In ogni caso, da qui ai prossimi nove giorni il sito ha previsto la spedizione gratuita, motivo per cui si può provare comunque a dare un’occhiata per beccare qualche occasione. Quale? Solo per dare un’idea di quello che si può reperire su Temu, si parte da smartwatch a meno di 20 euro (su Amazon qualcosa di analogo costa intorno ai 40 euro), per proseguire con pacchetti di calze da cinque paia a meno di 2,50 euro, ma anche caricatori USB e cover dell’iphone a poco più di un euro. E i più vanitosi non potranno certo lasciarsi sfuggire il ferro arricciacapelli a un euro (!!!) o il set di pennelli da trucco a 2. Come dicevamo poc’anzi, però, la qualità delle merci è tutta da verificare.