Quest’estate, anche volare sarà meno accessibile di un tempo. La stagione delle grandi partenze è alle porte, ma viaggiare con tariffe a basso costo è ormai un’utopia. Il mercato è cambiato e anche i prezzi dei voli low cost sono lievitati, complice l’aumento del valore del petrolio e, quindi, dei carburanti. Mare o montagna, all’estero o dentro il proprio Paese, ognuno dovrà fare i conti con il proprio portafoglio e, magari, rivedere i propri piani per le vacanze. A sollevare un polverone di polemiche sulla questione, nella giornata di ieri, è stato un tweet di Ryanair Italia che, da anni, vanta incassi da record per la sua politica adatta anche ai passeggeri meno abbienti. In risposta alla critica di un utente sugli orari dei voli, la compagnia di bandiera irlandese ha lanciato un confronto tra i prezzi delle sue tratte e quelli delle aziende concorrenti, sottolineando i vantaggi del low cost. Il cinguettio ha subito scatenato un’ondata di commenti e, tra ironia e indignazione generale, tutti hanno voluto dire la propria: “Dieci anni fa”; “Ryanair è rimasta indietro di qualche anno… forse lavorano con Internet Explorer”; “Non vedo un volo da 20 euro da non ricordo neanche quando”; “15 euro, ma quando? Forse fino a un paio di anni fa”; hanno scritto alcuni.

Altri hanno preferito il sarcasmo: “Se prenoti 8 mesi prima da una VPN del Burkina Faso facendo l’accento svedese e viaggiando senza bagaglio a mano con addosso 5 paia di mutande”; “Si, forse prenotando cinque anni in anticipo per un martedì a febbraio, partendo alle 4 del mattino seduti sull’ala con la schiscetta come bagaglio a mano”. E ancora: “Poi dovrete aggiungere il supplemento pilota”; “Si, con la tanica di benzina portata da casa. Ma per favore, fate i seri”. C’è anche chi ha messo l’accento sulle maggiorazioni a causa dei bagagli: “Mi sa che siete rimasti indietro, ormai i prezzi sono elevati, non parliamo poi del bagaglio. Non esiste più una low cost e, se devo pagare una cifra simile, vado su altre compagnie”; “Prezzo del sovrapprezzo bagaglio: 125613 euro”; “Poi, se vuoi viaggiare con bagaglio a mano oltre la borsetta, i prezzi diventano 155, 223, 220 euro”; “15 euro te li fanno pagare se stai appeso a un’ala (rigorosamente senza bagaglio). E ovviamente non in estate, dove anche imbucarsi da clandestino costerebbe 90 euro”.