I fan sono fondamentali per la carriera dei personaggi pubblici ma capita che il loro attaccamento sfoci in comportamenti inopportuni. Così, l’ex gieffina Micòl Incorvaia ha deciso di prendere le distanze da coloro che, non rispettando la sua volontà, credono – solo perché l’hanno sostenuta durante il reality – di avere la facoltà di parlare al posto suo. E, riferendosi anche ai suoi ex coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter: “Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco – ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla ‘realtà’ decidono per se stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene”.

Poi, ha puntato il dito contro quegli atteggiamenti che hanno infangato altri ex protagonisti del reality come Nikita Pelizon: “Se davvero vi stanno a cuore non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, ne tantomeno sentenziare su cosa sia giusto e cosa sbagliato per loro. Poiché solo LORO sanno cos’è più giusto per se stessi, solo LORO conoscono le dinamiche interne e l’intensità e la genuinità dei loro legami o dei loro obiettivi. Contribuite costantemente ad alimentare faide inutili tra fandom ergendovi a portavoce delle persone che supportate, quando non dovreste: non ne avete il diritto. Io stessa mi dissocio dalle indicibili cattiverie che sono state dette nei confronti di altri con l’unico scopo di sostenere me. Mentre stimo profondamente la parte sana di voi, la parte sana di ciascun fandom: quella che ha capito che per innalzare i propri beniamini non serve fare lo sgambetto ad altri, c’è posto per tutti”.