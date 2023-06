Sono in tanti i volti noti intervenuti in Duomo a Milano per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Maria De Filippi, molto vicina alla famiglia e a Pier Silvio Berlusconi, siede in seconda fila accanto a Silvia Toffanin, compagna dell’ad Mediaset e mamma dei nipoti dell’ex premier Lorenzo e Sofia. Proprio su Maria De Filippi, molte le domande social sul perché abbia scelto di vestirsi di bianco. È Cesara Buonamici, padrona di casa della diretta di Canale5, a spiegare: “Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così”. La conferma arriva dall’inviata in piazza, Elena Guarnieri: “Berlusconi diceva sempre: ‘Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce’, lo diceva sempre anche a me”.

