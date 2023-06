Le riprese di Mare Fuori 4 proseguono e, come ogni anno, gli attori diventano protagonisti anche delle pagine di cronaca rosa. E adesso al centro dei rumors c’è Antonio Orefice, l’attore che veste i panni di Totò. Dopo la fine della sua relazione con Maria Esposito, si vocifera di un suo possibile coinvolgimento con un’altra collega. Quale? Ludovica Coscione, interprete di Teresa. Tra i fan, i primi sospetti sono iniziati quando Antonio ha pubblicato una story insieme a Ludovica, dove i due attori apparivano vicini e molto affiatati. Ma le indiscrezioni sono nate, specialmente per le parole che facevano da cornice alla foto: “Cor mi…!”, ovvero “Cuore mio”. Se i due siano solo amici o qualcosa di più, al momento non è dato sapersi: i ruomors, infatti, non sono stati ancora né smentiti né confermati.