Redarguita pesantemente da un vicino di casa per aver dato una festa in giardino con barbecue. La storia, riportata dal Daily Mail, l’ha raccontata la protagonista sul forum britannico Mumsnet. Come sempre nel caso di storie che arrivano da questa piattaforma o da Reddit, l’anonimato dei protagonisti è una costante. La donna ha chiesto agli utenti di Mumsnet se sia stato effettivamente sbagliato fare una grigliata mentre i panni della vicina erano stesi, motivo per cui la donna è entrata urlando nel suo giardino.

La donna ha raccontato che la dirimpettaia ha fatto irruzione durante la festa e con tono acceso ha urlato che era inopportuno fare un barbecue senza avvisare e senza tenere conto della biancheria che stava asciugando: “Sono rimasta molto male per il tono. Le ho detto che la prossima volta la avviserò e cercherò di tenere conto delle sue esigenze”.

Cosa ne pensano gli utenti del forum? Nella maggior parte dei casi non sono d’accordo con la reazione della vicina: “Non ho alcuna intenzione di avvisare i vicini quando faccio una grigliata e credo non dovresti farlo nemmeno tu”, “Sinceramente io faccio il barbecue anche se il vicino ha i panni stesi”, “A me sembra che la tua vicina sia scontrosa e maleducata. Forse non vuole che tu faccia feste a prescindere dalla sua biancheria”, “Così maleducata che io farei fumo proprio quando stende cose ad asciugare”. Insomma, pochissimi a favore della vicina di casa. E voi cosa ne pensate?