La tabellina della bellezza per Jennifer Aniston, la bellissima attrice hollywoodiana che a 54 anni mostra un fisico atletico e scattante, è quindici per tre. Ma tutti i giorni e con spirito rilassato. Quindici sono i minuti di pedalata alla cyclette, quindici i minuti alla macchina ellittica, altri quindici i minuti da trascorrere sul tapis roulant. Nemmeno un’ora di impegno e voilà: la snellezza e la tonicità sono servite. Senza massacrarsi i muscoli. Sorridendo senza ansia di prestazione. Il nuovo metodo di Jennifer, ora diventato il suo allenamento perfetto, si chiama “15-15-15” ed è nato dalla consapevolezza che l’equilibrio fra sforzo e risultato sia un elemento importante. Dopo essersi infortunata l’attrice è ritornata alla palestra con un’idea più profonda sul rispetto del corpo. Questo il messaggio: non serve dimostrare a tutti i costi a se stessi di essere in grado di superare i propri limiti.

Lo ha rivelato convinta alla rivista Instyle: “Quando sei nella mentalità del ‘devo fare 45 minuti di cardio o non avrò un buon allenamento’, diventa scoraggiante“. E ha aggiunto: “Ci ho creduto per così tanto tempo e mi sono danneggiata il corpo”. Ecco allora la soluzione. La Aniston, che ammette di non sentirsi a posto quando non si allena ma riconosce di essersi spinta troppo oltre in passato, nel momento del ritorno al suo solito regime di allenamento, i 45 minuti a cui era abituata, non si riconosceva più. Ha sentito allora l’esigenza di creare un nuovo metodo di fitness. La formula? E’ semplice come una tabellina. Comprende tre diverse attività cardiovascolari, cyclette, macchina ellittica e tapis roulant, che coinvolgono tutto il corpo, sia la parte superiore sia quella inferiore. Il tutto è preceduto da un riscaldamento muscolare di almeno 10 minuti prima di iniziare gli esercizi per preparare i muscoli e ridurre il rischio di infortuni. Allo stesso modo, al termine dell’allenamento, si pratica stretching per favorire il recupero muscolare ed evitare l’insorgenza di dolori muscolari post-allenamento.

Seguendo il metodo 15-15-15 di Jennifer Aniston si possono bruciare calorie, migliorare la resistenza e aumentare il benessere generale. Non importa l’età, Jennifer Aniston è proprio l’esempio di donna dalla forma fisica invidiabile anche a 54 anni suonati. Anzi, la sua forma perfetta sembra nascere proprio da quella tabellina di bellezza senza pretese. Un allenamento a basso impatto che la fa divertire e non la stanca troppo: “Non mi sento rotta o dolorante”, racconta. Non solo: dello sport adora anche la socialità e perciò sceglie di condividere gli esercizi con altri. “Preferisco di gran lunga allenarmi con gli amici. E’ molto divertente”, ammette. Fra le star più amate di Hollywood, Jennifer Aniston dal suo esordio nei panni di Rachel Green nella sitcom degli anni ’90 “Friends”, fino al matrimonio con Brad Pitt e al seguente divorzio (l’attore americano si innamorò di Angelina Jolie), ha sempre lavorato su se stessa per migliorarsi senza eccedere. Si è fatta portavoce di un’idea di bellezza naturale mostrando i suoi capelli grigi e ora appare più radiosa di sempre. Sarà davvero la formula magica del 15 x 3 il segreto? Sappiamo che la star soffre di sonnambulismo. Non sarà per caso che si allena anche di notte mentre dorme e non se ne accorge? La prova del nove non l’avremo mai.