É un periodo di grande successo per la serie tv cult Mare Fuori, che lo scorso mese ha dato il via alle riprese della quarta stagione. E al concerto del 10 giugno di Radio Zeta Future Hits Live 2023, in diretta televisiva sui canali Tv8 e Sky Uno, tra i grandi artisti del momento – come Annalisa, Achille Lauro, Rose Villain, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ariete, Geolier, LDA, Mahmood, Mara Sattei – si è esibito Matteo Paolillo.

Oltre al successo della fiction che lo vede come protagonista, arriva anche quello in ambito musicale: al Foro Italico ha intonato a squarcia gola la sua canzone – sigla della serie – O’ Mar For. E appena ha iniziato a cantare migliaia di voci si sono innalzate dal pubblico. Un coro che, però, gli ha coperto la voce tanto che lui, sorridendo, li ha rimproverati: “Mi fate andare fuori tempo“. Un’esperienza incredibile quella provata dal cantante-attore che nelle ore dopo il concerto nelle sue stories ha affermato: “Il palco tremava sotto i piedi. Grazie del calore“.