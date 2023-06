Dopo sette mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia a Cinecittà, Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Un “esercito di Angels” (come da lei stessa definiti) ha premiato al televoto finale Pelizon contro la spagnola Oriana Marzoli. E proprio in queste giornate, il reality condotto da Alfonso Signorini, ha iniziato i casting della nuova edizione (per la prima volta mista tra vip e nip).

In occasione di un’intervista a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, Pelizon si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno scosso i numerosi telespettatori del reality. “Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente”. E ancora: “Etrusco (il suo peluche, ndr) sta bene, adesso è in Puglia ma ci dormo ancora assieme. I miei Angels li ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di me. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un’anima buona”.

L’intervista è quindi proseguita parlando del rapporto con Matteo Diamante, suo ex: “Al Grande Fratello l’ho rivisto e da lì abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano. Abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Sottolineo che non siamo tornati insieme. Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e voglio che lui si realizzi e sia felice”. E dopo la partecipazione a Pechino Express e Grande Fratello Vip, nelle ultime settimane Pelizon ha fatto anche un’incursione in Honduras a L’Isola Dei Famosi per raggiungere e dare sostegno alla sua amica e collega Helena Prestes. In attesa di un altro segnale, probabilmente, per partecipare ad un nuovo (ennesimo) reality.