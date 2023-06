Fa tutto Pecco Bagnaia: pole position, record della pista e polemica con Marc Marquez. Il campione del mondo di MotoGp è il grande protagonista delle qualifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello. Il pilota della Ducati ha preceduto proprio la Honda di Marquez di 78 millesimi, mentre a completare la prima fila c’è il fratello Alex Marquez con la Ducati Gresini. Seconda fila composta da Jack Miller, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, a chiudere la top ten Aleix Espargaro, Johann Zarco, Alex Rins e Brad Binder. Bagnaia nel corso del suo giro lanciato ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Marc Marquez, reo a suo dire di essere entrato ad ingresso di curva senza guardare.

Bagnaia furioso con Marquez – Il piemontese della Ducati si è infuriato con Marquez perché lo spagnolo uscendo dai box ha disturbato la sua staccata in curva 1, dove al Mugello si arriva ben oltre i 300 km orari. Bagnaia ha sbracciato più volte contro il pilota della Honda, che ha replicato respingendo le accuse. Poi dopo la gara il leader della classifica ha commentato: “”Sull’episodio con Marc non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni”. Il team manager Ducati Davide Tardozzi invece chiede un intervento della giuria: “Hanno visto tutti quello che è successo tra Bagnaia e Marc Marquez, l’episodio si commenta da solo. Ci sono i giudici preposti per un’eventuale penalizzazione“.