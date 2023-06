Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’improvviso decesso della 25enne maestra di sci Janira Mellé. La giovane ha manifestato i primi segni di malessere dopo essersi sottoposta ad un intervento alla gamba in seguito ad un incidente avvenuto in bicicletta e aver assunto alcuni farmaci post-operatori. Come riportato da Repubblica, dopo l’improvvisa comparsa di dolori alla testa, Janira è stata sottoposta nella giornata di ieri ad un esame di diagnostica presso l’ospedale di Aosta. Poi l’improvviso peggioramento e la notizia di decesso. Sono al momento in corso accertamenti sulle cause. “Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai”: queste le parole condivise dall’Associazione valdostana maestri di sci di cui Janira faceva parte.