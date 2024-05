Una festa rimandata (almeno) al prossimo anno. Ricordate l’invasione di campo dei tifosi del Roda – squadra di seconda divisione olandese – convinti di essere promossi in Eredivisie? I festeggiamenti durarono pochi minuti e la colpa fu dello speaker che erroneamente annunciò allo stadio la sconfitta del Groningen, avversario nel testa a testa per la promozione, quando in realtà la partita non era ancora finita. Il pareggio dei rivali arrivò proprio negli ultimi secondi di gioco e nell’incredulità generale, tutti i tifosi presenti al Parkstad Limburg Stadion tornarono al proprio posto. Da quel momento tragicomico i giocatori non si sono più ripresi e la stagione è finita pure peggio: il Roda è stato buttato fuori al primo turno dei playoff contro l’ottava del campionato, il NAC Breda, subendo pure un clamoroso 5 a 0 nella gara di ritorno.

L’illusione della vittoria e la beffa ai playoff

Un grido di gioia strozzato con la speranza di essere rimandato il prima possibile: quel giorno, però, non è arrivato. È come se da quel pomeriggio di inizio maggio il Roda non si fosse mai più ripreso. Uno choc emotivo che ha abbattuto moralmente e mentalmente la squadra: nelle successive tre partite sono arrivati zero vittorie, 10 gol subiti e una promozione sfumata sul più bello. All’ultima giornata infatti il Roda aveva ancora la chance di centrare la promozione, ma ha perso per 2-0 lo scontro diretto proprio contro il Groningen. Da squadra che aveva già festeggiato la promozione, il Roda si è di colpo ritrovato a dover affrontare i playoff. In teoria era ancora la favorita, ma la beffa e la delusione hanno segnato irrimediabilmente il cammino del club che è durato solamente un turno: nella doppia sfida contro il Nac Breda i gialloneri sono usciti sconfitti per 8-1. In pochi giorni tutto ribaltato: dall’estasi all’incubo. Una beffa che ha compromesso un intero campionato: il Roda ci riproverà l’anno prossimo, ma questa stagione rimarrà (in negativo) nella storia del club. Ed è stata tutta colpa di un annuncio dello speaker.