La MotoGp arriva in Italia, al Mugello, e ritrova Enea Bastianini, infortunatosi alla spalla nella gara sprint del Gp d’esordio a Portimao. Il via libera per il ritorno del pilota Ducati, compagno di squadra del campione del mondo Pecco Bagnaia, è arrivato alla vigilia del weekend dopo circa due mesi e mezzo di stop. Un tempismo perfetto, per infiammare il Gran Premio di casa con un potenziale duello tra le due Rosse. “Sono pronto, la spalla funziona bene, non sto al 100% ma ci sono vicino. Devo ritrovare la fiducia e la confidenza con la moto”, ha detto Bastianini prima del rientro in gara. Il terzo incomodo, peraltro, potrebbe essere un altro italiano e un altro ducatista: Marco Bezzecchi, che insidia Bagnaia nella classifica del Mondiale, dove è secondo con un solo punto di distacco. Dopo la caduta di Le Mans e il conseguente infortunio all’astragalo del piede destro, il piemontese dovrà ancora una volta lottare per tenere la leadership della MotoGp.

Dove vedere la gara in tv

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta dal Mugello su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Now e in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre.

Il programma del weekend

Sabato 10 giugno – Sky, Now Tv, TV8

Moto3 prove libere: 8:35

Moto2 prove libere: 9:20

MotoGP prove libere: 10:05

Qualifiche MotoGP: 10:45

Qualifiche Moto3: 12:45

Qualifiche Moto2: 13:40

Sprint MotoGP: 14:55

Domenica 11 giugno – Sky e Now, TV8:

Warm-Up MotoGP: 9:40

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00