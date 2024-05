Il basket al suo meglio. Le semifinali di Conference dei playoff Nba si concludono con due elimination game ad alta tensione. Due gare 7 che hanno consegnato gli ultimi verdetti per completare il quadro delle finali di Eastern e Western Conference. Gli Indiana Pacers eliminano i (malconci) New York Knicks nella “mecca” del basket e si preparano alla sfida contro i favoriti Boston Celtics. Dall’altra parte, cadono i Denver Nuggets campioni in carica sotto i colpi della sorpresa (anche se non troppo) Minnesota Timberwolves.

I Pacers vincono contro i malconci Knicks

Una prestazione “for the ages” direbbero gli americani. Gli Indiana Pacers espugnano con grande merito il Madison Square Garden di New York con una partita ai limiti della perfezione, le percentuali sono una prova concreta: 67% dal campo e 54% da tre. Una gara quasi mai in discussione e quando l’intensità e l’energia sale i Knicks abbassano la propria qualità che escono da questi Playoff malconci e infortunati. Una grande lezione per il futuro: Anunoby e Hart a mezzo servizio (che hanno comunque fatto di tutto per esserci nella partita più importante dell’anno) come non mai in questa stagione. E tanto per cambiare, anche Bruson è costretto a uscire nel finale di partita per una frattura a una mano sinistra. Eroici sì, ma umani. Tyrese Haliburton gioca da super-umano e trascina Indianapolis a un appuntamento che mancava da dieci anni.

Vent’anni dopo Minnesota torna a giocare una finale di Conference

Era dai tempi di Kevin Garnett che dalle parti di Minnesota non si lottava per qualcosa di davvero importante. Sono passati vent’anni da quel lontano 2004. La rimonta in Gara 7 contro i Denver Nuggets è la migliore in un elimination game nella storia della NBA. Da uno svantaggio di -20 nella ripresa, il parziale di 60-32 permette a Edwards e compagni di tornare alle finali di Conference. Con un “Ant” dalla doppia faccia, gli eroi di serata sono stati Karl Anthony Towns e McDaniels (32 punti a testa). Giovani, talentuosi, efficaci e affamati di vittorie: in casa T’Wolves si respira l’aria delle grandi imprese. Per i Nuggets, la stagione si conclude qui: con qualche rimpianto di troppo, anche per il fattore campo sfruttato nel peggiore dei modi. Edwards saluta il pubblico della Ball Arena, nel mirino ora i Dallas Mavericks (che hanno chiuso la pratica OKC in gara 6).

Il quadro delle Conference Finals

Eastern Conference

Indiana Pacers-Boston Celtics

Western Conference

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks