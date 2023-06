Cinque Ducati nelle prime cinque posizioni, due piloti italiani davanti a tutti: comincia nel migliore dei modi per l’Italia il Gran premio di casa al Mugello. Nella gara Sprint vince Pecco Bagnaia davanti a Marco Bezzecchi: primo e secondo come nella classifica del Mondiale MotoGp. Chiude il podio Jorge Martin con la Pramac, davanti a Johann Zarco e Luca Marini. La prima moto non Ducati è la Ktm di Jack Miller, che finisce davanti a Marc Marquez, solo settimo al traguardo dopo essere partito dalla seconda casella. Ottavo Aleix Espargaro con l’Aprilia. In nona posizione un ritrovato Enea Bastianini, che si mette alle spalle Fabio Quartararo con la Yamaha.

Lo strapotere della Ducati è evidente, in una gara da 10 giri caratterizzata anche dalla pioggia che per pochi minuti ha bagnato il circuito del Mugello. Il team ufficiale di Borgo Panigale ha chiuso in prima posizione con Bagnaia e in nona con Bastianini, che rientrava dopo un lungo stop in seguito all’infortunio nel primo gp della stagione. La scuderia VR46 si è presa la seconda posizione sul podio con Bezzecchi e il quinto posto con Marini. Terzo e quarto i due piloti del team Pramac, anch’esso motorizzato Ducati. Senza dimenticare che in partenza anche Alex Marquez con la Ducati Gresini ambiva al podio, ma è finito sulla ghiaia già alla prima curva.

Quello è stato il primo colpo di scena di una gara Sprint come sempre molto emozionante. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla rimonta di Martin e dal caos provocato dalle poche gocce di pioggia. Bagnaia però ha mantenuto la necessaria freddezza e al momento giusto ha sfruttato un largo dello spagnolo per tornare in prima posizione. Marquez è scivolato indietro anche per via di qualche sportellata con Binder, punito con un long lap penalty. Mentre Bezzecchi sorpasso dopo sorpasso ha completato la sua rimonta fino alla seconda posizione. Mai pervenuta l’Aprilia, con Espargaro ottavo e Maverick Vinales solo 12esimo. Ancora peggio fa la Yamaha: solo Qaurtararo riesce a tenere botta e chiudere quanto meno in top ten.

La nuova classifica iridata vede Bagnaia sempre al comando con 106 punti, quattro in più del suo principale rivale Bezzecchi. Più distante Martin, a quota 87, mentre Binder è quarto con 81 punti.