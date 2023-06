Una dimostrazione di forza e di sicurezza da campione del mondo della MotoGp: Pecco Bagnaia al Mugello è semplicemente imprendibile. Il pilota Ducati vince dominando il Gran premio d’Italia e si conferma sempre più leader del Mondiale. L’unico che prova a tenergli testa è Jorge Martin, che per tutta la gara cerca di ricucire i decimi che lo separano dalla vetta, senza mai riuscirci. L’ennesima dimostrazione di forza della Ducati viene completata dal terzo posto di Johan Zarco, che porta così due Pramac sul podio. Quarto con un’altra Ducati, del team VR46, c’è Luca Marini. Insieme a loro a giocarsi il podio durante la gara c’erano anche i fratelli Marquez, che però hanno finito la loro corsa nella ghiaia: Marc già dopo 6 giri, Alex al 15esimo. Gran premio difficile invece per Marco Bezzecchi, che termina solo ottavo: in classifica il distacco da Bagnaia si allarga, mentre Martin insidia la sua seconda posizione.

Il dominio Ducati, già evidente nella gara Sprint di sabato, si è replicato anche nel Gran premio sulla distanza normale. Il “Gp degli altri” lo ha vinto Brad Binder con una Ktm che si conferma la seconda miglior moto del paddock in questa stagione e piazza anche Jack Miller in settima posizione. Un ritrovato Aleix Espargarò invece difende l’onore dell’Aprilia chiudendo sesto. Dietro a Bezzecchi, in nona posizione, ecco un’altra Ducati: è quella di Enea Bastianini, che sta ritrovando il feeling con la Rossa dopo un lungo stop per via dell’infortunio accusato nel primo Gran premio stagionale in Portogallo. A chiudere la top ten un altro pilota italiano che si sta ritrovando: Franco Morbidelli. Questa volta è sua la prima Yamaha al traguardo, davanti a quella di Quartararo e all’Aprilia di Maverick Vinales.

Terza vittoria stagionale per Bagnaia, che grazie anche al successo nella Sprint di ieri sale a quota 131 punti in classifica generale, guadagnando margine su Bezzechi, che è a 110. Tra i rivali, in questo momento il più in forma appare Martin: lo spagnolo è terzo in classifica generale con 107 punti. Ma, con così tanti punti in palio tra sabato e domenica, ogni weekend può velocemente ribaltare la classifica, già a partire dal prossimo appunto in Germania: al Sachsenring si corre dal 16 al 18 giugno.

La nuova classifica della MotoGp

Francesco Bagnaia (Ducati) 131 Marco Bezzecchi (Ducati) 110 Jorge Martin (Ducati) 107 Brad Binder (KTM) 92 Johann Zarco (Ducati) 88 Luca Marini (Ducati) 72 Jack Miller (KTM) 62 Fabio Quartararo (Yamaha) 54 Aleix Espargarò (Aprilia) 54 Maverick Viñales (Aprilia) 53 Alex Rins (Honda) 47 Franco Morbidelli (Yamaha) 46 Alex Marquez (Ducati) 41 Augusto Fernandez (KTM) 31 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 27 Takaaki Nakagami (Honda) 24 Miguel Oliveira (Aprilia) 21 Marc Marquez (Honda) 15 Dani Pedrosa (KTM) 13 Enea Bastianini (Ducati) 8 Jonas Folger (KTM) 7 Michele Pirro (Ducati) 5 Danilo Petrucci (Ducati) 5 Joan Mir (Honda) 5 Lorenzo Savadori (Aprilia) 4 Raul Fernandez (Aprilia) 3 Stefan Bradl (Honda) 2 Iker Lecuona (Honda) 0

Ordine di arrivo Gran premio d’Italia 2023