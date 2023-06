Enrico Bartolini porta il Mudec tra i 100 The World’s Best Restaurants 2023. Il locale, tre stelle Michelin, di via Tortona a Milano si piazza all’85esimo posto nella classifica dei migliori ristoranti al mondo. Il successo di Bartolini e della sua raffinata brigata arriva dopo che sono state ufficializzate le posizioni della celebre classifica dal 51esimo al 100 posto. Le prime 50 posizioni, invece, saranno rese note nella cerimonia di premiazione che quest’anno si terrà il 20 giugno a Valencia. L’elenco “51-100” della 21° edizione della premiazione coinvolge i ristoranti di cinque continenti ed è il risultato dei voti di 1.080 esperti indipendenti che appartengono al mondo della gastronomia. In sintesi: l’elenco “51-100” ha 12 new entry da 11 diverse città; 15 ristoranti provengono dall’Asia, 21 dall’Europa, sei dal Nord America, cinque dal Sud America e tre dal Medio Oriente & Africa. Il colpo di reni l’ha dato il locale Mérito di Lima finito al 59esimo posto. L’alta cucina nordamericana continua a far parlare di sé, con cinque ristoranti negli Stati Uniti e uno in Messico, tutti posizionati nella classifica 51-100. Attualmente i menù degustazione del ristorante di Bartolini al Mudec variano da 400 a 250 euro, con l’acqua minerale a 7 euro e il caffè a 9. Anche i calici di vino vanno dai 20 euro del Catarratto 2020 di Gaetano di Carlo ai 180 di un bicchierino di Sauternes del 1998 di Château d’Yquem.