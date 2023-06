La battaglia legale tra Totti e Ilary Blasi non si arresta e non risparmia neanche il secondo memorial per il papà del capitano. La famiglia Totti è stata infatti costretta a rinviare l’evento, come ha spiegato il fratello dell’ex capitano della Roma, Riccardo Totti: “Con profondo rammarico siamo costretti ad annunciare lo spostamento del memorial dedicato alla memoria di mio padre prematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid”, ha scritto in un post sui social.

Quindi ha spiegato: “Il rinvio è maturato a seguito della scelta arbitraria ed illegittima dei gestori dei campi di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati”. Infatti, la famiglia Blasi, contrariata per la decisione del giudice riguardo la Totti soccer school che li sfrattava dalla gestione della società, a fine maggio ha affisso i lucchetti ai cancelli dei campi da gioco.