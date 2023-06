“Amo recitare, ma c’è qualcosa di unico che accade quando creo musica, quindi per ora mi accontento di recitare nei videoclip, ma lascio aperta la porta, potrei sempre tornare a farlo in futuro”. Oriana Sabatini non ha dubbi, la magia arriva quando canta. E la modella, figlia d’arte con la mamma Catherine Fulop che in Argentina è famosissima e nipote d’arte con la zia Gabriela Sabatini, la tennista, vuole essere una popstar: “(…) In Argentina, che gente che non sa chi sia mia mamma la chiami “la mamma di Oriana Sabatini”. È piuttosto divertente. Detto questo, la costruzione di una identità propria credo che sia il lavoro di ogni essere umano e che vada avanti per tutta la vita. Di certo, rispetto a quando ero una ragazzina che a malapena parlava alle persone — mia mamma era l’esatto opposto — oggi sento di essere molto più sicura e di aver messo a fuoco le mie priorità“. Sabatini ama cantare e ama Shakira ma preferirebbe non raccontare di un tradimento in una canzone perché, spiega, “vorrebbe dire che le cose non sono andate bene con Paulo (Dybala, calciatore, il suo compagno)”. La modella è molto seguita sui social e ammette di sentirne la responsabilità: “Cerco sempre di dire quello che avrei avuto bisogno di ascoltare quando ero una adolescente. Appena posso parlo di disordini alimentari o di salute mentale: avrei amato lo facessero anche le star che seguivo io da piccola, ma stiamo iniziando solo ora ad affrontare certi temi. Sempre meno di quanto ce ne sia bisogno. Sono poi una femminista e mi schiero sempre contro il patriarcato: credo sia giusto e doveroso esporsi rispetto a certe tematiche, specie se hai la possibilità di rendere più visibili certi argomenti”.