Sotto una pioggia incessante, nelle serate del 3 e del 4 giugno si è tenuto all’Arena di Verona il concerto di Elisa Toffoli An Intimate Arena – Two nights only, con Giorgia e Mahmood come ospiti. Il diluvio non ha scoraggiato né l’artista né i fan che, muniti di impermeabili non si sono arresi all’acqua. Ma l’amore dei fan per la cantante è andato ben oltre la pioggia. Quando è arrivato il momento di cantare Se piovesse il tuo nome, Elisa, pensando alla situazione, non è riuscita a controllarsi e più volte ha interrotto l’esibizione a causa delle risate. Ed è qui che prontamente il pubblico è intervenuto continuando la canzone per lei.

Così, per ringraziare tutti, la stessa Elisa nelle ore successive all’ultima data ha scritto su Instagram: “La pioggia ci ha resi ancora più forti! Grazie per il calore che mi fate sentire in ogni momento e grazie a queste due anime meravigliose che mi hanno accompagnata in una serata che per me rimarrà indimenticabile”. Immediati i messaggi di gratitudine e affetto dei fan: “Sei stata un portento, ci hai resi impermeabili alla pioggia con il tuo sorriso, la tua energia, la tua immensa bravura e il tuo amore per la musica e per noi! Saremmo stati lì ore. Sei puro spirito, Elisa!”. Ma anche Giorgia e Mahmood rispondono: “Indimenticabile, e tu eccezionale” e “Con la testa ancora li. TVB”.