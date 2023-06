“Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me“. Anche se questa che andiamo a raccontarvi non è la trama della nuova hit estiva di Annalisa ma sembra (e sottolineiamo “sembra”) un vero e proprio déjà vu. A distanza di 10 anni dal gossip, Emma Marrone ha incontrato nuovamente Stefano De Martino e la di lui moglie Belen Rodriguez.

La cantante salentina è stata invitata a cantare allo stadio Diego Armando Maradona per la festa del Napoli in onda su Rai2, presentata da De Martino. Al termine della sua esibizione Emma ha abbandonato in fretta e furia il palco, al contrario degli altri suoi colleghi. Il motivo? L’ipotesi più accreditata sui social è quella del ‘meglio non incontrare l’ex’. Ma le ipotesi più accreditate sui social spesso sono ipotesi da un cent.

La verità infatti è un’altra: Emma, come dimostrano le sue stories Instagram, è rimasta tutta sera sottopalco a filmare la serata e a cantare a squarciagola per festeggiare lo scudetto del Napoli. Non solo: Marrone ha fatto i più sinceri complimenti a De Martino aggiungendo di essere orgogliosa di come ha presentato una serata così importante davanti a 50.000 persone presenti allo stadio. “Mi dispiace molto che stamani ho letto degli articoli che mi hanno fatto abbastanza ridere. E mi dispiace perché in realtà non c’è stato nessun gelo”, ha incalzato Emma.

E ancora: “Avevo le cuffie e non l’ho sentito nemmeno parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare, non c’è proprio nessun gelo. Non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai. E sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono tanto orgogliosa. State sereni e vi mando tanti baci”. A testimonianza di questo il giorno successivo Emma, Stefano e Belen sono stati avvistati insieme a pranzo al ristorante. I rumors, finalmente, sono stati messi a tacere.