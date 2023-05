Hanno atteso il momento giusto, poi si sono alzati e hanno fatto irruzione sul palco, con uno striscione e della vernice in polvere. Due attivisti per il clima hanno bloccato Let’s Dance, l’equivalente svedese del nostro Ballando con le stelle. In diretta, il cameraman ha azionato una telecamera mobile e ha colpito uno dei due attivisti, buttandolo a terra. I manifestanti sono stati portati via e interrogati dalla polizia.

Video Facebook/Aterstall Vatmarker