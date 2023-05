Gli spari sono stati esplosi lungo una passerella sul lungomare di Hollywood, in Florida, costringendo i presenti a correre freneticamente al riparo. La sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio del 29 maggio, in una zona estremamente affollata per il Memorial Day: secondo quanto riferito da Yanet Obarrio Sanchez, portavoce del Memorial Healthcare System, sono nove le persone rimaste ferite, tra cui 3 bambini (di cui uno di appena un anno), che sono stati trasportati in un ospedale pediatrico. Solo una persona è stata operata, mentre tutti gli altri sono in condizioni stabili. Secondo le prime ricostruzioni della portavoce della polizia Deanna Bettineschi, all’origine dello scontro ci sarebbe una rissa tra due gruppi rivali: per ora sarebbe stata arrestata solo una persona, mentre gli altri responsabili sono ancora in corso di identificazione.