È caccia al meteorite nella provincia di Cremona. Anzi, meglio. Attorno all’abitato di Sospiro si stanno cercando i resti di un fireball, un bolide luminoso, che secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica potrebbero trovarsi nell’area circostante il comune cremonese vicino al Po. Le meteore luminose registrate dagli astronomi durante la notte del 24 maggio sono due: una è passata sui cieli del Nord Italia, la seconda la Sardegna. Il bolide “sardo” si è frantumato a una quota troppo alta per consentire la caduta di resti sul suolo terrestre. Mentre il primo bolide è stato registrato da ben 11 camere della rete Prisma di Pino Torinese. Come scrive la Provincia di Cremona “I calcoli preliminari eseguiti dagli astronomi della rete Prisma indicano che il fireball è stato ripreso a partire da 75 km di quota, quando aveva una velocità di 15,8 km/s e si è estinto a 28 km di altezza con una velocità di circa 5 km/s. Nel complesso l’evento ha avuto una durata di circa 6 secondi”. Possibile per gli scienziati, che alcuni frammenti siano caduti a terra. L’area in cui questo può essere avvenuto dovrebbe essere nel territorio dei comuni di San Daniele Po e di Pieve d’Olmi. Questo spazio dove piovono resti di meteore si chiama in gergo “strewn field”.