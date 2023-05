L’amore sincero di Taylor Swift verso i fan è risaputo ma la conferma è arrivata durante il suo ultimo concerto a Philadelphia per il The Eras Tour. L’artista ha infatti interrotto l’esibizione sulle note del brano Bad Blood e ha “salvato” una ragazza dall’addetto alla sicurezza, scortato poi all’uscita. Il video dell’accaduto su Twitter e TikTok è diventato subito virale e si vede chiaramente Taylor urlare: “Lei va bene! Lei non stava facendo niente. Hey. Stop!“. Quindi, per scusarsi, alla fan e alle sue amiche sono stati regalati dei biglietti per il concerto successivo.

Ma cosa è successo? È stata la stessa fan a chiarirlo poi sui social: “Vi dico quello che è accaduto e che non sapete. L’addetto alla sicurezza in qualche modo ci stava perseguitando. Ripeteva di non toccare le transenne, non agitarci, non urlare. Ogni volta che facevamo qualsiasi cosa o movimento lui era lì dal nostro gruppo. Noi stavamo solo ballando e divertendoci senza infastidire nessuno. Vi assicuro che non facevamo nulla di sbagliato. E Taylor ha notato che io mi stavo solo divertendo e che non stavo affatto esagerando“.