Tentano di rapire una bimba di 8 anni, ma la piccola viene salvata dalla sua amica dodicenne. Il fatto è accaduto a Correzzana, in provincia di Monza. Secondo quanto hanno raccontato la ottenne e sua madre ai carabinieri della compagnia di Seregno, la piccola si era allontanata in strada da una festa di compleanno che stava frequentando. Con lei sono uscite dal cortile del festeggiato anche altre due amiche rispettivamente di 12 e 10 anni. A quel punto, ha raccontato la bimba, mentre stavano camminando una donna sconosciuta si è avvicinata alla bambina cercando di trascinarla a sé.

La 12enne che si trovava a pochi passi si è pero opposta fisicamente, attirando a sé la sua amica. La presunta rapitrice allora a desistito ed è scappata. Le bimbe sono poi corse alla festa e hanno chiamato i propri genitori. Successivamente è arrivata la denuncia alle autorità. Dalle testimonianze delle tre bimbe un dato è univoco: la donna che voleva rapire la bimba aveva “un velo in testa”.