Lontani da anni, i fratelli Gallagher offrono sempre buone occasioni per far parlare. L’ennesimo round dell’eterna lotta tra Noel e Liam è cominciato il 23 maggio dopo un’intervista del primo nel programma talkSPORT White & Jordan. All’ennesima domanda riguardo la reunion degli Oasis, il songwriter ha risposto: “Liam lo scrive tutti i giorni, ‘sta per succedere, sta per succedere’, per alzare le aspettative della gente in tutto il mondo. Poi chiedono a me che ne penso e ci faccio la figura di quello che ferma tutto”. Ancora: “Dovrebbe chiamarmi ma non lo fa perché è un codardo. Dovrebbe incaricare qualcuno dei suoi, come il suo agente, di contattarci e dirci cosa hanno in testa. In quel caso, se ne parlerebbe. Liam non l’ha mai fatto e quindi è un po’ falso”.

“Liam is forever going on about it!” ???? “He’s being a little bit disingenuous!” ???? “He won’t speak to me – he’s a coward!” ???? Noel Gallagher invites Liam Gallagher to call him up about a potential Oasis reunion. pic.twitter.com/1mt6QlmyUl — talkSPORT (@talkSPORT) May 23, 2023

La risposta del fratello sui social non si è fatta attendere e il 24 maggio in un tweet, riferito a quando Noel aveva augurato a Damon Albarn l’Aids, ha scritto: “Non auguro alla gente che si prenda l’Aids io vado e faccio MUSICA per la gente di MANCHESTER che ha appena subito un attacco terroristico, mentre tu te ne stai lì a sorseggiare champagne e hai il coraggio di chiamarmi CODARDO. Sta lì buono, idiota”. Molti sono stati i commenti degli utenti che Liam ha ricevuto, tra questi: “Deduco che la reunion sia fuori discussione”; “Potrebbe chiamarti lui” e in alcune risposte sostiene: “Noel odia i fan degli Oasis”