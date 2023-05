L’influencer Ludovica Valli è nel mirino degli hater, ma nello specifico ad essere offesa non è lei, bensì, la sua bambina di due anni Anastasia. La figlia maggiore di Ludovica già in passato era stata vittima di bodyshaming da parte degli utenti del web che la chiamavano “cicciona”, in quell’occasione la mamma aveva risposto a tono a chi si permetteva di offendere una bambina così piccola. La situazione si era calmata ma un video postato nelle scorse ore dall’influencer nelle sue Stories ha riacceso gli animi dei leoni da tastiera: nelle immagini si vede Anastasia intenta a salire su una panchina e, come è normale per la sua età, appare goffa nei movimenti.

Gli hater, vedendo questa scena, hanno iniziato, di nuovo, a scrivere commenti riguardanti il suo peso e offendendo la bimba. Lapidaria la risposta di mamma Ludovica Valli: “Ma questa signora che problemi ha?”, ha commentato pubblicando direttamente la chat dove una donna commenta la sua story scrivendo: “Non sa salire, che schifo. Cicciona“. In molti hanno supportato l’influencer ma non è mancato anche chi ha fatto notare che queste offese sono la conseguenza dell’esposizione della bimba sui social.