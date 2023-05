Su uno yacht da 500 milioni di dollari al largo di Cannes, dove si trovano in occasione del Festival del Cinema, la giornalista Lauren Sanchez ha detto “sì” alla proposta di matrimonio del miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon. I due convoleranno a nozze dopo cinque anni insieme: la loro relazione era stata ufficializzata solo nel 2019, dopo il divorzio da 37 miliardi di Bezos con l’ex moglie MacKenzie Scott con la quale il magnate era stato sposato 24 anni. Lauren è una giornalista di origine messicana premiata con l’Emmy Award, brillante carriera in corso come anchorwomen su Fox Channel, conduttrice del programma Good Day La e del talent show So You Think You Can Dance, oltre che dello show “Extra”.