Già da tempo circolavano rumors su una presunta storia d’amore tra la cantante Dua Lipa e il regista 41enne francese Romain Gavras. La conferma è arrivata sul red carpet del Festival di Cannes 2023 dove i due hanno sfilato mano nella mano, ufficializzando così la loro relazione. Le reazioni a questa notizia non si sono fatte attendere e se in generale le risposte sono state positive non si può dire lo stesso per Anwar Hadid, ex fidanzato della cantante, che ha dato sfogo alla sua rabbia sul suo profilo.

La cantante e il modello si erano lasciati a fine 2021 dopo un periodo di crisi ma mentre lei sembrerebbe andata avanti lui darebbe l’impressione di no. Nelle sue quattro Instagram stories non fa nomi ma vista la ravvicinata pubblicazione con l’apparizione di Lipa questo fa pensare che i messaggi siano proprio rivolti alla nuova coppia. Frasi forti sono quelle utilizzate da Anwar, a corredo di un suo selfie scrive: “Trying to not find and kill him”, ovvero “Sto provando a non cercarlo e ucciderlo“. Poi: “Non riesco a respirare”, e ancora: “Divertiti”. Infine: “Odio il modo in cui pronunci il mio nome”.